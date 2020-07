Capgemini : en forme après des comptes préliminaires résilients

Capgemini : en forme après des comptes préliminaires résilients









Crédit photo © capgemini

(Boursier.com) — Capgemini grimpe de 4,4% à 109,5 euros après la publication de comptes préliminaires dégradés mais meilleurs qu'attendu alors que la SSII anticipe un redressement progressif de son activité aux 3e et 4e trimestres. Les résultats estimés du groupe pour son premier semestre témoignent d'une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires en données organiques, à 7,58 milliards d'euros, et d'un recul de 0,6 point de sa marge opérationnelle sur fond de crise liée au coronavirus.

Capgemini a également généré un free cash-flow organique estimé à environ 100 millions d'euros sur la période, en amélioration sur un an.

Goldman Sachs évoque des résultats "positifs" qui soulignent la capacité de la société à gérer l'impact sur les résultats de la baisse des revenus, grâce à la flexibilité des coûts et à ses capacités offshore. Ils démontrent ainsi la résilience relative de la compagnie dans l'environnement macro actuel.

Bryan Garnier estime que les bonnes performances de Capgemini au premier semestre et au deuxième trimestre sont dues à son modèle mondial flexible, à son solide portefeuille d'offres de transformation et à son approche centrée sur le client qui fait la différence par rapport à la concurrence. Le broker maintient ainsi son avis 'achat' et sa 'fair value' de 112 euros, qui ne tient pas compte, à ce stade, d'un scénario d'amélioration significative pour le second semestre.