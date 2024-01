Capgemini : droit au but ?

(Boursier.com) — Capgemini grimpe de 1% sur les 194 euros ce lundi, alors que le broker HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" sur la société informatique et son objectif de cours de 185 à 225 euros. JP Morgan est resté de son côté à 'surpondérer' avec un objectif ajusté de 205 à 210 euros. Citi avait déjà revalorisé le dossier à 235 euros, tout en maintenant son avis 'achat'. La banque qualifiait Capgemini de "titre pour toutes les saisons", affirmant que la société est la "meilleure idée dans le compartiment européen des logiciels et des services" et s'attend à ce qu'elle surprenne positivement en 2024... Même si l'incertitude de la demande à court terme demeure dans le secteur, il existe des signes de stabilisation... La composition du portefeuille et l'amélioration de l'exécution placent l'entreprise sur la bonne voie pour générer une croissance plus élevée tout au long du cycle.

Au-delà du cycle plus difficile à court terme, le groupe est confiant pour retrouver son profil de croissance structurel (objectif de croissance interne de 7% à 9%) car les "drivers" de digitalisation sont intacts ('move to cloud', consolidation/analyse des données, amélioration de l'expérience clients, digitalisation de l'industrie) et le groupe n'est clairement pas limité en termes de part de marché, notamment aux US et en Apac, deux zones clés pour le développement de la firme, estimait pour sa part Oddo BHF...