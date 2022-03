Capgemini dopé par Accenture

(Boursier.com) — Capgemini , en vive hausse hier soir, reprend encore 1,4% ce jeudi sur les 190 euros, profitant de l'effet sectoriel favorable dans le sillage d'Accenture. Le géant du consulting, qui siège à Dublin et cote à Wall Street, bondit de 3% avant bourse après la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes et de prévisions relevées. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice par action du groupe et ses revenus ont dépassé prévisions. La firme de consulting IT se montre tout de même prudente face au contexte géopolitique, signalant un possible impact du conflit russo-ukrainien.

Accenture a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal des revenus de 15,05 milliards de dollars (+24% !), à comparer à un consensus de 14,6 milliards. Le groupe, qui investit stratégiquement dans le cloud et les acquisitions, affiche un niveau trimestriel de new bookings de 19,6 milliards, avec les services cloud et de sécurité. Pour le troisième trimestre fiscal, période entamée, les revenus sont attendus entre 15,7 et 16,15 milliards de dollars, contre 15,1 milliards de consensus. Le bénéfice par action du deuxième trimestre a grimpé de 14% à 2,54$. Le bpa ajusté s'est amélioré de 25%.