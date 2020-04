Capgemini détient plus de 98% d'Altran

Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini détient plus de 98% d'Altran. L'Autorité des marchés financiers a annoncé ce mercredi que 110.571.163 actions Altran avaient été apportées dans le cadre de la dernière réouverture de l'offre publique d'achat amicale de la SSII portant sur les actions Altran Technologies. A l'issue du règlement-livraison de cette réouverture, prévu le 8 avril, Capgemini détiendra ainsi 98,15% du capital et au-moins 98,03% des droits de vote d'Altran.

Capgemini demandera dès demain à l'AMF la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l'ensemble des actions Altran non apportées à l'offre, conformément aux termes de son offre publique d'achat et aux mêmes conditions financières (à savoir 14,50 euros par action Altran).

Le Groupe dispose d'un financement relais de 4,4 milliards d'euros pour réaliser cette acquisition, avec une maturité pouvant être étendue jusqu'en juin 2021. Compte tenu des 11,43% du capital d'Altran déjà acquis en 2019 pour 0,4 milliard d'euros en utilisant la trésorerie du Groupe, ce crédit relais couvre en totalité l'acquisition en 2020 des 88,57% restants (retrait obligatoire compris) soit 3,3 milliards d'euros. Capgemini confirme qu'il mobilisera 1 milliard d'euros sur la trésorerie disponible pour le financement de cette opération (dont 0,6 MdE sur l'exercice 2020) et que le solde sera refinancé par endettement, principalement sous forme d'émissions obligataires.

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini et Aiman Ezzat, prochain Directeur Général du groupe Capgemini à l'issue de l'Assemblée Générale du 20 mai 2020 déclarent : "nous sommes satisfaits de l'issue de cette OPA amicale dont le succès nous permet de détenir plus de 98% du capital, nous donnant ainsi accès à tous les leviers de création de valeur. Nous remercions tous les actionnaires d'Altran qui ont apporté leurs titres et qui ont ainsi validé le bien-fondé de notre stratégie et du projet industriel que nous proposons. Nous souhaitons une nouvelle fois la bienvenue aux 50.000 collaborateurs d'Altran avec lesquels nous allons travailler pour engager le processus d'intégration et pouvoir ainsi mettre en oeuvre des synergies".