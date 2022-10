Capgemini : des objectifs trop 'conservateurs' ?

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du CAC40, Capgemini trébuche de 3% à 168,8 euros en matinée. Outre un compartiment technologique chahuté dans le sillage des publications pour le moins décevantes des géants de la tech américaine, la SSII est également pénalisée par une guidance jugée 'conservatrice'. Les analystes affirment en effet que les prévisions inchangées de la société pour l'exercice sont prudentes après des résultats au trimestriels meilleurs que prévu.

Capgemini a enregistré un chiffre d'affaires de 5,553 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 22% à taux de change courants et en croissance de 15,7% à taux de change constants (+14,3% en organique). Les prises de commandes ont augmenté de 13%, à taux de change constants. Pour l'exercice 2022, le Groupe vise toujours une croissance, à taux de change constants, comprise entre +14% et +15%, une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,700 MdE.

"Au vu de cette très bonne performance au T3, nous sommes désormais sereins dans le fait de réaliser la borne haute de notre objectif de croissance pour 2022", a précisé Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.

Stifel ('acheter') affirme que les revenus du troisième trimestre sont supérieurs d'environ 2% au consensus grâce à une croissance à deux chiffres dans chaque zone géographique et gamme de services. Les prévisions actuelles supposent une décélération raisonnable de la croissance à taux de change constant à environ 9% au 4e trimestre, contre 15,7% au 3e trimestre. JP Morgan ('supondérer') parle d'un trimestre solide, avec une dynamique tirée par la croissance du cloud et des données. Le ratio 'book to bill' de 98% est supérieur au niveau moyen pré-Covid, ce qui suggère que la demande pourrait rester intacte et donne aux prévisions inchangées un aspect conservateur.

Jefferies ('acheter') estime que la société a délivré "les meilleurs résultats du 3T22", la direction visant désormais le haut de la fourchette des perspectives de croissance. Alors que les attentes étaient élevées, "ce message devrait être bien reçu". Ou pas.