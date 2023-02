Capgemini : des craintes exagérées ?

(Boursier.com) — Capgemini retombe de 1,4% à 185,7 euros en cette fin de semaine, après trois belles séances de hausse dont un bond de plus de 6% jeudi. Dans une note dédiée à la SSII, Oddo BHF explique que le sentiment de marché semble excessivement négatif. Depuis la publication du CA T3 en octobre, Capgemini sous-performe significativement ses indices de référence. Le marché semble exagérément préoccupé par l'impact du retournement de cycle sur l'activité de Capgemini. La croissance du groupe va effectivement ralentir mais devrait mieux résister que de nombreux pairs (dont Accenture), affirme l'analyste. La croissance restera en territoire positif durant toute l'année et les marges devraient progresser à nouveau. Ce pessimisme amène Capgemini à se traiter à moins de 10x VE/EBIT 2023, avec une décote de plus de 30% sur ses pairs internationaux... Le broker réitère ainsi son avis 'surperformer' avec une cible ajustée de 216 à 218 euros.