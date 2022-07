Capgemini dément tout intérêt pour les actifs d'Atos

(Boursier.com) — Capgemini livre ce jour une déclaration suite aux récentes rumeurs. Compte tenu des rumeurs qui circulent actuellement, le groupe "réaffirme la position déjà exprimée publiquement à l'égard d'Atos, et qui s'applique également à toute entité potentiellement issue du groupe Atos ainsi qu'à ses différentes activités. Ainsi, Capgemini "n'a aucune intention d'acquérir ou d'être impliqué dans ces actifs", et n'entretient "aucune discussion avec Atos, un tiers ou le gouvernement français à ce sujet". La direction de Capgemini estime que ces actifs "ne sont pas alignés avec la stratégie et le plan de développement du groupe et cette position est soutenue à l'unanimité par le Conseil d'administration", résume le groupe.