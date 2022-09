Capgemini : défie la torpeur ambiante

(Boursier.com) — Capgemini grimpe de 1,7% à 158,7 euros en matinée et aligne une troisième séance de hausse. Malgré la poursuite des tensions sur le marché obligataire et des valeurs techno délaissées, la SSII bénéficie du soutien de plusieurs analystes qui ont réitéré leur avis positif sur le dossier à la suite d'une rencontre avec le management. Oddo BHF explique ainsi que la direction s'est montrée résolument optimiste sur le plan de la croissance.

"Aiman Ezzat a passé 3 semaines sur la route en septembre pour rencontrer ses équipes et les clients. Les remontées ne font état d'aucun ralentissement de la demande, qui reste forte sur l'ensemble des secteurs et géographies, et surtout, elle reste supérieure à l'offre. Cela étant dit, le management de Capgemini reste lucide et s'attend à un tassement de la croissance au fil des trimestres mais il reste convaincu que 2023 sera une nouvelle année de croissance". Capgemini va par ailleurs continuer à se focaliser sur des acquisitions ciblées visant à renforcer certaines positions encore perfectibles (US digital et secteur public, Australie, Japon, etc.).

Le discours du management est de nature à rassurer le marché, dont le sentiment se dégrade jour après jour, note ainsi l'analyste. Dans un contexte de croissance organique positive pour 2023, le courtier se dit confiant dans la capacité du groupe à afficher une marge au moins stable. Dans ces conditions, le titre se traite à moins de 9,5x VE/EBIT 2023e, ce qui est attractif par rapport à la fourchette historique de 9x à 12x observée sur la période 2014-2019. De quoi rester à 'surperformance' sur le titre.

Jefferies a de son côté confirmé son avis 'achat' et sa cible de 220 euros tandis que Exane BNP Paribas a réitéré son conseil 'surperformer' et son objectif de 230 euros.