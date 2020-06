Capgemini : de retour au-dessus des 100 euros

Crédit photo © Capgemini / Microsoft

(Boursier.com) — Capgemini a repassé la barre des 100 euros ce mardi, en hausse de 1,8% à 100,55 euros, alors que Citigroup a repris la couverture du dossier avec un conseil à l''achat et un cours cible de 120 euros. Bank of America avait auparavant recommencé à couvrir le titre avec un avis acheteur et une cible de 112 euros. Berenberg vise de son côté désormais 118 euros, contre 111 euros auparavant, tout en restant aussi à l''achat' sur le dossier. La SSII a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 3,547 milliards d'euros, en hausse de 3,1% et de 2% en organique. Si le groupe a été en mesure, notamment grâce à ses capacités digitales, d'assurer l'ensemble des services demandés par ses clients au plus fort de la crise sanitaire, l'incertitude sur le développement mondial de la pandémie reste importante, et le management "ne peut s'engager à ce stade sur des perspectives pour l'exercice 2020"...