Capgemini crée Capgemini Engineering

Capgemini crée Capgemini Engineering









Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini a dévoilé 'Capgemini Engineering', qui regroupe un ensemble unique de capacités de pointe en matière d'ingénierie et de recherche et développement. Conjuguée avec l'expertise sectorielle approfondie du groupe et sa maîtrise des technologies de pointe dans le domaine du digital et des logiciels, elle accompagnera les entreprises dans la convergence des mondes numérique et physique. Cette Global Business Line (ligne d'activité mondiale), qui compte 52.000 ingénieurs et scientifiques et est présente dans tous les grands centres d'ingénierie du monde, s'appuie sur l'intégration d'Altran, un an après son acquisition par Capgemini.

La mission de Capgemini Engineering est d'aider les organisations innovantes à travers le monde à concevoir les produits et services de demain et à leur permettre de faire face aux bouleversements en y intégrant des technologies digitales et logicielles.

Rassemblés sous la marque Capgemini Engineering, les savoir-faire combinés du groupe bénéficient déjà d'une réputation d'excellence. La Global Business Line dispose en effet du réseau de prestation de services le plus étendu au monde, avec une présence dans tous les grands centres d'ingénierie. Capgemini Engineering offre à ses nombreux clients sa capacité à déployer des technologies à grande échelle, ses compétences en ingénierie produits et systèmes et son expertise sectorielle étendue. Parmi ces clients, Hyperloop TT, une entreprise de transport et de technologie innovante, qui développe un système de transport disruptif à grande vitesse basé sur la propulsion électromagnétique.

Les services de Capgemini Engineering couvrent trois domaines clés : Ingénierie des produits et des systèmes, digital et logiciels, et opérations industrielles.