Capgemini collabore avec l'Université Technique de Munich afin d'intégrer l'IA dans la conception de batteries durables

(Boursier.com) — Capgemini annonce le lancement d'une collaboration de recherche avec la Chaire de technologie de stockage de l'énergie électrique de l'Université technique de Munich (TUM), pour développer des solutions d'intelligence artificielle afin d'optimiser les technologies virtuelles avancées et durables.

La mobilité et les véhicules électriques sont des éléments clés pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais la conception des batteries et les systèmes de gestion associés restent un défi pour l'industrie.

L'optimisation du vieillissement et de la sécurité des systèmes de cellules de batterie reste un domaine de recherche crucial.

Cette nouvelle collaboration permettra de créer des méthodes et des outils pour la modélisation et le développement de batteries virtuelles, y compris la simulation au niveau des cellules pour aider à optimiser la conception de batteries durables.