Capgemini : chahuté après le point trimestriel

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Capgemini s'effrite de près de 4% à 160 euros, au plus bas depuis décembre. Alors que la SSII a révisé à la hausse ses attentes de croissance organique sur l'ensemble de l'année, les analystes affirment que cette décision était déjà 'pricée' par le marché, laissant peu de place pour une nouvelle mise à niveau. Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 5,729 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance de 10,9% à taux de change courants et de +10,7% à taux de change constants.

Pour l'exercice 2023, le Groupe vise les objectifs financiers suivants : une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7% ; une marge opérationnelle comprise entre 13,0% et 13,2% ; une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros. Les variations de périmètre devraient représenter 0,5 point de croissance en bas de la fourchette visée et 1,0 point en haut de fourchette.

"Ce premier trimestre dynamique renforce notre confiance dans nos perspectives de croissance pour l'année, qui devrait désormais atteindre ou dépasser le milieu de la fourchette visée", a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') affirme que la croissance organique a été forte au premier trimestre alors que les prises de commandes ont augmenté plus lentement que prévu, le ratio commandes/facturation est resté supérieur à 1. La banque ne s'attend pas à une amélioration significative du consensus, mais les résultats et les perspectives solides rassureront. Les opérations en Amérique du Nord, qui pourraient être un indicateur avancé pour l'entreprise, étaient néanmoins bien en deçà du taux de croissance global de l'entreprise et la croissance de ses effectifs a également ralenti.

Citi ('acheter') note que la publication est encourageante et montre la résilience relative de l'entreprise dans un contexte macroéconomique difficile. Alors que la société a noté que certains clients "adoptaient une approche attentiste", les tendances jusqu'à présent étaient conformes aux attentes de la direction.