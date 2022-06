Capgemini : CA CIB détient 11,1% du capital et des DDV

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 juin à l'AMF, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB), contrôlée par Crédit Agricole SA, a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 juin, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Capgemini. Elle détient 19.132.973 actions Capgemini représentant autant de droits de vote, soit 11,1% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'un emprunt de titres Capgemini.

Par le même courrier, Crédit Agricole SA a notamment indiqué, au nom de CA CIB que celle-ci agit seule, et a réalisé ses acquisitions par recours à ses fonds propres. En fonction des conditions de marché, elle poursuivra ses achats d'actions Capgemini, mais n'envisage pas d'acquérir le contrôle de la société, ni de mettre en oeuvre une quelconque stratégie vis-à-vis de la société. CA CIB n'envisage pas non plus de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur de la société.