Capgemini annonce son intention d'acquérir RXP Services, société australienne experte en solutions digitales

(Boursier.com) — Capgemini annonce la conclusion d'un accord (Scheme Implementation Deed) en vue d'acquérir la société australienne RXP Services (ASX : RXP) sous un régime réglementaire australien nécessitant l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de RXP Services.

RXP Services compte plus de 550 experts répartis sur quatre sites en Australie. Cette acquisition viendrait donc renforcer les capacités de Capgemini dans le pays dans les domaines du digital, des données et du cloud. Elle est en ligne avec l'ambition du Groupe de croître fortement dans la région Asie-Pacifique.

Basé à Melbourne, avec des sites à Sydney, Canberra et Hobart, RXP Services (dont le chiffre d'affaires atteint les 127 millions de dollars australiens pour l'année fiscale se terminant le 30 juin 2020) accompagne ses clients, appartenant aux secteurs d'activités clés dans le pays, en leur fournissant des solutions digitales de bout en bout, de leur conception et mise en oeuvre, à leur maintenance.

Pour le déploiement et la gestion de ses solutions digitales, RXP Services a noué des partenariats stratégiques avec de nombreuses plateformes et fournisseurs de technologies leaders sur le marché. Le savoir-faire reconnu des consultants de RXP Services dans les technologies Microsoft, Salesforce et ServiceNow viendrait renforcer l'expertise digitale bien établie de Capgemini en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que son portefeuille de clientèle dans des secteurs d'activité clés. La large gamme de services de Capgemini et sa dimension internationale permettraient à RXP Services de répondre aux besoins croissants de ses clients tout en offrant des perspectives d'évolution professionnelle aux membres de son équipe. En outre, RXP Services possède également l'agence de marque, de design et d'expérience client, 'The Works', qui conçoit et déploie de bout en bout des expériences digitales créatives et différenciantes - ce qui permettrait ainsi à Capgemini d'élargir son offre de services au niveau local.

"L'acquisition de RXP Services va permettre à Capgemini de devenir un leader du marché australien dans le domaine du digital, des données et du cloud. Cette opération sera bénéfique pour nos clients tant en termes de création de valeur, que de périmètre et de renforcement de notre expertise" déclare Luc-François Salvador, président exécutif pour la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient de Capgemini. "Cette transaction marque un tournant pour Capgemini en Australie et illustre l'ambition de croissance du Groupe dans la région Asie-Pacifique. Nos deux entreprises partagent des valeurs et une vision communes du rôle de la technologie, devant être pensée par et pour l'humain afin de réussir la transformation des entreprises et de la société. Nous disposons de tous les atouts en termes de connaissances et d'expertise technologiques pour accompagner nos clients vers un futur inclusif et durable."

"Chez RXP Services, nous sommes convaincus qu'il est primordial, dans notre métier de conseil, de mettre l'humain au centre des solutions technologiques que nous concevons. Nous partageons donc une conviction très complémentaire à celle de Capgemini, qui est que la technologie doit être pensée par et pour l'humain" commente Ross Fielding, directeur général de RXP Services. "Au-delà de cette adéquation naturelle, rejoindre Capgemini ouvrirait des perspectives à nos équipes en termes de capacité à offrir les solutions de bout en bout dont nos clients ont besoin, avec la possibilité de les déployer à l'échelle mondiale. Le conseil d'administration de RXP Services et moi-même recommandons à l'unanimité aux actionnaires de RXP Services de voter en faveur de cet accord en l'absence d'une proposition supérieure et sous réserve que l'expert indépendant conclue (et continue de conclure) que la mise en oeuvre de l'accord est dans le meilleur intérêt des actionnaires de RXP Services."