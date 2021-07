Capgemini annonce son intention d'acquérir Empired, société australienne spécialisée dans la transformation digitale et le cloud

Crédit photo © capgemini

(Boursier.com) — Capgemini annonce la conclusion d'un accord (Scheme Implementation Agreement) en vue d'acquérir la société australienne Empired Limited (ASX : EPD) sous un régime réglementaire australien nécessitant l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Empired.

Avec plus de 1.000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette acquisition viendrait renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région. Le leadership de Capgemini en Australie serait conforté par cette acquisition, sa 4e en 18 mois dans ce pays.

Avec des sites en Australie et en Nouvelle-Zélande et un chiffre d'affaires annuel prévisionnel au 30 juin 2021 qui se situerait entre 186 et 188 millions de dollars australiens, Empired propose des solutions complètes dans le cloud et les data, permettant aux secteurs clés dans toute l'Australie d'opérer leur transformation digitale. Cette acquisition apporterait une couverture géographique complémentaire à celle de Capgemini en Australie. De plus, Empired, connu en Nouvelle-Zélande sous la marque Intergen et où il réalise environ le tiers de son chiffre d'affaires, permettrait à Capgemini de franchir un palier en termes d'opportunités de croissance dans ce pays.

Empired permet aux organisations de se transformer grâce à l'étendue et la qualité de son offre dans toute la plateforme Microsoft. Hautement complémentaire avec le partenariat mondial de Capgemini avec Microsoft, Empired apporterait à Capgemini la plus grande équipe accréditée Microsoft Dynamics en Australie et Nouvelle-Zélande. L'acquisition d'Empired renforcerait le portefeuille client de Capgemini dans des secteurs clés tels que l'industrie minière, l'énergie et le secteur public. Quant à Empired, la dynamique dans laquelle Capgemini est engagé en Asie-Pacifique, sa large gamme de services et sa dimension internationale lui permettrait de répondre aux besoins croissants de ses clients tout en offrant de nouvelles perspectives d'évolution aux membres de son équipe.

"Les entreprises sont à un point d'inflexion dans l'adoption du cloud, dit Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. L'expertise de pointe de Capgemini en matière de transformation, associée aux atouts d'Empired en tant que leader sur Microsoft Azure et Dynamics 365, va nous permettre de proposer à nos clients en Australie et Nouvelle-Zélande toute la puissance de la transformation digitale pour mener toutes leurs activités dans le cloud et créer de la valeur plus rapidement. Nous nous réjouissons d'accueillir la talentueuse équipe d'Empired chez Capgemini."