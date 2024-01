Capgemini annonce la signature d'un accord stratégique pluriannuel de collaboration avec AWS

(Boursier.com) — Capgemini annonce aujourd'hui la signature d'un accord stratégique pluriannuel de collaboration avec AWS, conçu pour accélérer l'adoption de l'IA générative parmi les organisations de toutes tailles. Grâce à cette collaboration, Capgemini et AWS s'efforcent d'aider leurs clients à réaliser la valeur commerciale de l'adoption l'IA générative, tout en relevant les défis tels que le coût, l'échelle et la confiance...

Le deal permet une collaboration élargie qui accélérera également le déploiement de solutions innovantes spécifiques à l'industrie et des cas d'utilisation fonctionnels utilisant Amazon Bedrock pour accéder à une gamme de solutions sécurisées et performantes, notamment Amazon Titan.