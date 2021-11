(Boursier.com) — Capgemini annonce l'acquisition de Possible Future. Fondé en 2016, Possible Future est devenu un acteur majeur du conseil en innovation durable et accompagne des clients partout dans le monde. Sa méthode consiste à faire émerger de nouveaux produits et services à fort impact économique, environnemental et social en s'appuyant sur la pluridisciplinarité de ses équipes, l'expérience et le savoir de ses clients, et sur l'intelligence et la créativité de leurs écosystèmes.

Avec plus de 100 projets à son actif au service de grandes marques mondiales, l'équipe pluridisciplinaire de Possible Future compte près de 60 experts : designers, ingénieurs, scientifiques, consultants business et planners stratégiques. Certifié B Corp depuis 2019, Possible Future a travaillé avec certaines des plus grandes marques européennes pour faire émerger de nouveaux business, produits et services à fort impact sur leur secteur, sur la société et sur la planète. Il a ainsi accompagné de nombreux grands groupes à travers des projets de stratégies climat et RSE (Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, d'aucy), des projets de transformation des produits et services vers des modèles circulaires, sans plastique et bas-carbone (Danone, Biotherm, Saint GobainDistribution Bâtiment France), et des créations de nouveaux business (Les Ripeurs, Pathline,...).

Parmi ces projets figurent la mise en place de systèmes de vrac ou de consigne, la conception d'alternatives au plastique, et de formations des jeunes aux métiers clés de la transition énergétique.

"Nos clients ont plus que jamais besoin d'accélérer leur transformation et de faire émerger des offres et produits nouveaux en phase avec leurs clients et les nouvelles attentes de responsabilité de la société en général, a déclaré Jérôme Chavoix, en charge de frog, entité de Capgemini Inventen France. L'expertise de Possible Future dans l'innovation à impact positif et la conception rapide de nouveaux business, produits et services, va venir prolonger le développement de frog qui incarne et porte tous ces sujets."

"Avec frog, Possible Futureintègre un large collectif de 2.200 experts répartis dans 26 bureaux sur tous les continents. Cette force de frappe, alliée à l'expertise et l'expérience de Possible Future sur l'innovation à impact, crée un formidable outil de transformation à très grande échelle pour les entreprises faisant face aux défis économiques, sociaux et environnementaux d'aujourd'hui" a déclaré Thomas Papadopoulos, Président et cofondateur de Possible Future.

Possible Future se définit depuis sa création comme "le laboratoire d'une nouvelle génération d'entrepreneurs" et se veut un projet collectif en constante évolution. 2022 marquera donc une nouvelle itération de ce projet collectif : de nouveaux murs, une équipe élargie, et une ambition renouvelée et partagée - impacter le monde positivement, par l'innovation.