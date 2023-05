Capgemini affiche une croissance supérieure à 10% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Capgemini a affiché un chiffre d'affaires de 5.729 millions d'euros au T1, en croissance de 10,9% à taux de change courants et de +10,7% à taux de change constants. Les prises de commandes ressortent à 5.867 millions d'euros, en hausse de 6,5% à taux de change constants.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : "Capgemini a réalisé un très bon début d'année, supérieur aux attentes, dans un contexte économique toujours tendu qui se traduit par l'attentisme de certains clients. Les tendances observées sur nos marchés sont en ligne avec le scénario anticipé pour 2023. Cette performance démontre tant l'agilité et la résilience de notre modèle que la pertinence de notre stratégie. Nous continuons à renforcer notre positionnement comme partenaire stratégique de la transformation business et technologique de nos clients avec des solutions à valeur ajoutée spécifiques à chaque secteur d'activité.

Nous poursuivons nos investissements dans les compétences de nos équipes et notre portefeuille d'offres. Nous développons nos capacités dans les domaines technologiques et les secteurs d'activité pour répondre aux besoins business de nos clients dans leur transition vers une économie digitale et durable. Nous accélérons sur la montée en compétences de nos équipes sur des sujets clés tels que les stratégies vers la neutralité carbone, les clean tech, l'économie circulaire ou la biodiversité. Nous étudions également les cas d'usage les plus pertinents en matière d'Intelligence Artificielle, notamment à travers notre nouveau Generative AI Lab.

Ce premier trimestre dynamique renforce notre confiance dans nos perspectives de croissance pour l'année, qui devrait désormais atteindre ou dépasser le milieu de la fourchette visée."