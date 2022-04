Capgemini affiche une croissance record de 17,7% au 1er trimestre 2022

(Boursier.com) — Capgemini annonce un Chiffre d'affaires de 5.167 millions d'euros, en croissance de 21% à taux de change courants et de 17,7% à taux de change constants. Les prises de commandes sont de 5.473 millions d'euros, en hausse de 26% à taux de change constants, soit un 'book-to-bill' de 1,06

L'activité du Groupe a connu une nouvelle accélération en ce premier trimestre de l'année, avec une croissance de +17,7% à taux de change constants. Le rythme de croissance s'est en effet renforcé par rapport aux 12,5% observés au dernier trimestre 2021, et ce sur l'ensemble des régions et des secteurs. Sur une base organique, c'est-à-dire corrigée des impacts des devises et des variations de périmètre, la croissance atteint +16,3% soit 3,1 points de plus qu'au dernier trimestre 2021.

Le Cloud et la Data, ainsi que les domaines de l'Intelligent Industry et du Customer First (gestion de la relation client), constituent les principaux moteurs de cette croissance. Les investissements du Groupe dans ces domaines lui permettent de capter l'accélération structurelle de la demande de ses clients en matière de transformation digitale.

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, a commenté : "Capgemini réalise un excellent début d'année avec une nouvelle accélération par rapport au trimestre précédent. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif avec une croissance supérieure à 10%. Cela démontre clairement le changement de profil de croissance du Groupe et notre capacité à gagner des parts de marché. Nous tirons pleinement parti de l'alignement parfait de nos compétences et de notre portefeuille d'offres avec la demande structurelle de transformation digitale de nos clients. Nos expertises, notamment au niveau du cloud et de la data, associées à nos focus sectoriels, nous positionnent comme un partenaire de premier plan pour les transformations les plus ambitieuses de nos clients.

Notre marque est forte. Nous attirons et développons les meilleurs talents sur un marché très concurrentiel. Nous avons augmenté notre effectif mondial de 16.000 au cours du dernier trimestre pour atteindre 340.000 employés à travers le monde.

J'ai également une pensée particulière pour nos collègues ukrainiens, qui font preuve d'un courage et d'une résilience exceptionnels. Je tiens également à remercier tous nos collaborateurs dans le monde entier, notamment en Pologne et en Roumanie, qui font preuve d'une grande solidarité."

SITUATION EN UKRAINE ET RUSSIE

Dès la fin de l'année 2021, Capgemini s'est fortement mobilisé pour assurer la sécurité de ses équipes et de leurs familles en Ukraine, et a mis en place des plans de continuité pour ses clients. Le Groupe continue de suivre de très près le déroulement du conflit et d'accompagner ses salariés.

En Russie, le Groupe a clairement exprimé son intention de mettre un terme à sa présence - qui est de taille très réduite et concerne un nombre restreint de marques internationales présentes dans le pays - dans le respect des droits de ses collaborateurs et en totale conformité avec la législation applicable.

L'exposition de Capgemini à l'Ukraine et à la Russie est très limitée. Ensemble, ces deux pays représentent bien moins de 1% du chiffre d'affaires du Groupe et moins de 1% de ses effectifs. A ce stade, le Groupe n'a pas identifié d'impact de ce conflit sur la demande de ses clients.

RACHAT D'ACTIONS

En ligne avec sa politique d'allocation du capital et de gestion active de son capital social, le Groupe a procédé à des rachats d'actions au cours du trimestre écoulé pour un montant total de 287 millions d'euros.

PERSPECTIVES

Comme annoncé en février dernier, le Groupe vise pour l'exercice 2022 les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +8% et +10% ;

Une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% ;

Une génération de free cash-flow organique supérieure à 1 700 millions d'euros.

Les variations de périmètre devraient représenter 1 point de croissance en bas de la fourchette visée et 2 points en haut de fourchette.