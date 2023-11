Capgemini : affiche une croissance de 2,3% à taux de change constants au T3

(Boursier.com) — Le groupe Capgemini a réalisé au 3ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 5.480 millions d'euros, en baisse de -1,3% à taux de change courants et en hausse de +2,3% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre de l'année précédente.

L'activité au 3ème trimestre 2023 s'inscrit dans le prolongement des tendances observées depuis le début de l'année, poursuivant comme attendu la décélération progressive des trimestres précédents.

Sur les 9 premiers mois de l'année, la croissance s'élève à +4,1% en données publiées et +6% à taux de change constants, tandis que la croissance organique atteint +5,5%.

Dans un contexte macroéconomique qui reste peu favorable, les clients maintiennent leurs ambitions en matière de transformation digitale. Ils accordent en particulier une priorité croissante aux projets offrant un retour sur investissement à plus court terme, comme ceux visant à renforcer leur efficacité opérationnelle, ce qui alimente la croissance soutenue des offres innovantes du Groupe. Les activités du Groupe liées à la Data et à l'Intelligence Artificielle, ou dans le domaine de l'Intelligent Industry, ont été parmi les plus dynamiques au cours du trimestre écoulé.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

Les dynamiques régionales conservent dans l'ensemble les lignes de contraste observées depuis le début de l'exercice.

L'activité de la région Royaume-Uni et Irlande (12% du chiffre d'affaires du Groupe au 3ème trimestre 2023) conserve une dynamique solide avec une croissance de +5,0% à taux de change constants. Cette performance a été principalement alimentée par le dynamisme du secteur des Biens de Consommation & Commerce et du Secteur Public, mais modérée par la contraction enregistrée dans le secteur des Services Financiers et des TMT (Télécoms, Media et Technologie).

La région Reste de l'Europe (30% du Groupe) reste également bien orientée avec une croissance de +5,4% à taux de change constants, portée pour l'essentiel par le Secteur Public et ceux de l'Industrie et de l'Énergie et des Utilities.

La France (19% du Groupe) voit son chiffre d'affaires progresser de +3,7% à taux de change constants. La croissance du Secteur Public, et la bonne tenue du secteur des Biens de Consommation & Commerce et de l'Industrie, contrastent avec la contraction enregistrée dans le secteur des TMT.

Le chiffre d'affaires de la région Amérique du Nord (29% du Groupe) s'inscrit en recul de -4% à taux de change constants. Le secteur de l'Industrie est resté très dynamique ce trimestre, tandis que le secteur des TMT enregistre une nouvelle contraction et celui des Services Financiers s'inscrit également en recul.

La région Asie-Pacifique et Amérique latine (10% du Groupe) enregistre pour sa part un renforcement de sa croissance avec une hausse de son chiffre d'affaires de +7,6% à taux de change constants. Cette progression provient pour l'essentiel de la région Asie-Pacifique, avec notamment une forte croissance dans le secteur des Biens de Consommation & Commerce, de l'Industrie et du Secteur Public.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR MÉTIERS

Les services en Stratégie & Transformation (8% du chiffre d'affaires total du Groupe au 3ème trimestre 2023) conservent une croissance solide, avec une progression de leur chiffre d'affaires total de +5,1% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2022.

Les services d'Applications & Technologie (63% du Groupe et coeur d'activité de Capgemini) enregistrent pour leur part une croissance de leur chiffre d'affaires total de +2,8% à taux de change constants.

Enfin le chiffre d'affaires total des services d'Opérations et d'Ingénierie (29% du Groupe) est en hausse de +0,9% à taux de change constants.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

L'effectif total du Groupe au 30 septembre 2023 s'établit à 342.700 personnes, soit une baisse de 4% sur un an (l'effectif onshore est quasi stable à 146.700 collaborateurs, tandis que l'effectif offshore baisse de 7% à 196.000 collaborateurs - soit 57% de l'effectif total).

PRISES DE COMMANDES

Les prises de commandes enregistrées au 3ème trimestre 2023 s'élèvent à 5.275 millions d'euros, en hausse de +1% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre de l'année précédente. Cette croissance se traduit par un ratio de book-to-bill (ratio des prises de commandes sur chiffre d'affaires) de 0,96, soit une bonne performance au regard de la saisonnalité habituelle des prises de commandes.

PERSPECTIVES

Pour l'exercice 2023, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7% ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13% et 13,2% ;

Une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.

Les variations de périmètre devraient représenter 0,5 point de croissance en bas de la fourchette visée et 1,0 point en haut de fourchette.

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, a déclaré : "Le Groupe a réalisé une solide performance au troisième trimestre dans un contexte économique exigeant.

La double transition vers une économie digitale et durable reste la priorité de l'agenda stratégique de nos clients. Leur appétit pour la technologie n'a jamais aussi été fort. Il est alimenté par un flux continu d'innovations telles que l'intelligence artificielle générative avec la multiplication de ses cas d'usage, que ce soit pour renforcer leur croissance, créer de nouveaux services ou optimiser leurs opérations. La demande pour l'IA générative s'est accélérée au troisième trimestre, avec plus de 100 projets signés et un solide portefeuille d'opportunités commerciales. Dans le cadre du plan d'investissement de 2 milliards d'euros annoncé en juillet dernier, nous avons lancé notre campus dédié à l'IA générative pour assurer la formation de l'ensemble de nos collaborateurs.

Nous sommes devenus un partenaire business et technologique majeur de nos clients et jouons un rôle important sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, de l'innovation produit aux services et à la relation client. Notre offre sectorielle de services innovants répond pleinement à la demande du marché pour des solutions créatrices de valeur, et contribue à l'amélioration continue de la marge opérationnelle du Groupe".