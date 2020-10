Capgemini : actualité porteuse

Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini se distingue ce jeudi à la faveur d'un gain de 3% à 109,4 euros. La SSII bénéficie d'une actualité porteuse puisqu'outre une note positive du Credit Suisse, le géant indien Tata Consultancy Services s'envole à Bombay après les commentaires optimistes de son management et l'annonce d'un plan de rachat d'actions allant jusqu'à 160 milliards de roupies (2,2 milliards de dollars).

Le PDG de l'une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde, Rajesh Gopinathan, a déclaré que les budgets informatiques rebondissaient et que la croissance devrait s'accélérer alors que les clients dépensent davantage pour des services numériques tels que la migration vers le cloud, la sécurité et les outils de travail pour réduire les coûts et s'adapter à l'environnement post-pandémique. "La reprise se produit un trimestre plus tôt que prévu, elle est durable et a des bases solides", a déclaré le dirigeant. "Mais nous ne sommes pas complètement sortis de l'auberge et nous devons être prudents sur les fronts économique et sanitaire".

Le Credit Suisse a de son côté réitéré son avis 'surpondérer' sur le titre Capgemini malgré un objectif ramené de 160 à 150 euros. Le courtier continue à penser que les investisseurs sous-estiment le rôle de Capgemini dans la transformation numérique et sa capacité à maintenir une croissance de 5 à 9% dans un environnement post-Covid.