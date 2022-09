Capgemini : acquisition d'Aodigy Asia Pacific Pte Limited

(Boursier.com) — Capgemini annonce l'acquisition d'Aodigy Asia Pacific Pte Limited, société basée à Singapour spécialisée dans la transformation digitale sur la plateforme Salesforce. Capgemini pourra ainsi s'appuyer sur ces consultants en expérience client et des développeurs pour renforcer sa capacité à fournir et déployer des projets de transformation digitale de bout en bout dans la région. Aodigy Asia Pacific propose actuellement une gamme complète de solutions de relations client au sein de l'écosystème Salesforce, notamment l'optimisation des ventes, les relations clients, la migration vers le cloud et l'automatisation des processus métier, à travers ses activités à Singapour et au Vietnam. L'acquisition est la cinquième en Asie-Pacifique pour Capgemini en l'espace de 24 mois et vient "appuyer son ambition de créer de la valeur durable pour ses clients de toute la région grâce à des services leaders sur le marché en digital, en data et en cloud".