Capgemini : acquisition d'Advectas en Suède

Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini a signé un accord pour l'acquisition d'Advectas, présenté comme l'un des leaders de la Business Intelligence et de la science des données en Scandinavie. En rejoignant la ligne d'activités mondiale Insights & Data de Capgemini, l'équipe Advectas, forte de plus de 200 personnes, contribuera à répondre à la demande croissante des clients du Groupe en services de BI et d'analyse de données dans la région. Fondée en Suède en 2006 pour accompagner les entreprises dans la prise de décision business grâce à l'analyse de données, Advectas est aujourd'hui fortement implantée dans les pays scandinaves avec des bureaux à Stockholm, Copenhague, Göteborg et Malmö. Elle développe des solutions de BI et des services allant de la gestion et de la science des données au conseil, en passant par la planification et la simulation pour des clients appartenant à de nombreux secteurs industriels, dont des grandes marques européennes et mondiales.

La transaction est soumise aux conditions préalables habituelles, y compris l'autorisation de la concurrence, et devrait être conclue dans les prochaines semaines.