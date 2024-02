Capgemini acquiert l'activité de services aux entreprises d'Unity spécialisée en jumeaux numériques

(Boursier.com) — Capgemini et Unity (NYSE: U), la plateforme leader en création et d'exploitation de contenu 3D interactif en temps réel (3DTR), annoncent aujourd'hui étendre leur alliance stratégique, qui verra Capgemini faire l'acquisition de l'activité de services aux entreprises d'Unity spécialisée en jumeaux numériques (Digital Twin Professional Services). L'accord prévoit que cette équipe soit intégrée au groupe Capgemini, formant ainsi l'un des plus grands ensembles de développeurs "BtoB" formés sur Unity dans le monde.

Cette opération va accélérer la mise en oeuvre sur mesure du logiciel Unity de visualisation 3D en temps réel le plus avancé du marché pour les applications sectorielles de jumeaux numériques. Elle permettra aux utilisateurs finaux de visualiser, de comprendre et d'interagir avec des systèmes physiques, ce qui est l'un des fondamentaux essentiels de l'industrie intelligente. Cette opération devrait être finalisée au second trimestre 2024.

L'équipe Digital Twin Professional Services d'Unity a travaillé avec de nombreuses entreprises au cours des cinq dernières années pour développer des solutions 3D en temps réel. Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à associer les mondes physique et numérique, les clients sont à la recherche de compétences à la fois en logiciels 3D en temps réel et en transformation business, en conception et en ingénierie pour créer de la valeur à partir de l'application sectorielle des jumeaux numériques à grande échelle.

A travers le présent accord, davantage d'entreprises pourront avoir recours au logiciel d'Unity via Capgemini pour exploiter toute la puissance de cette technologie 3D en temps réel et la mettre en oeuvre pour créer et développer des expériences immersives.

"La technologie 3D en temps réel d'Unity est sans aucun doute le standard du marché pour la visualisation sur toutes les plateformes et tous les appareils. Il s'agit donc d'un élément clé qui aura un impact sur toute la chaîne de valeur des produits intelligents, de la R&D à la fabrication, en passant par les opérations et les services, commente William Rozé, Directeur exécutif de Capgemini Engineering et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Ce nouvel accord avec Unity va permettre à Capgemini d'intégrer ce savoir-faire en logiciels de visualisation 3D dans le cadre de nos programmes de transformation pour les entreprises, afin de faire profiter nos clients des bénéfices de l'industrie intelligente à court et long terme."

"Unity a atteint une étape dans sa croissance où, malgré l'opportunité que représente pour nous le marché des entreprises, nous n'arrivons plus à nous déployer assez rapidement pour répondre à la demande des clients, explique Jim Whitehurst, Directeur général d'Unity. Grâce à son envergure et à l'étendue de ses services, de la conception et de l'ingénierie à la transformation de l'entreprise et à l'expertise en matière de données, Capgemini est bien placé pour libérer tout le potentiel de la technologie Unity pour les entreprises clientes dans tous les secteurs, à travers des cas d'usage spécifiques."

Dans le cadre de cet accord, Capgemini compte déployer un certain nombre de solutions spécifiques à chaque secteur, actuellement très demandées.

Des offres dédiées, particulièrement pertinentes pour les secteurs de l'automobile, des produits de consommation et de la distribution, de l'énergie et des utilities, de l'aéronautique et de la défense, de la santé et des sciences de la vie, et de l'industrie, incluraient notamment :

*Simulation : la représentation digitale d'un actif, d'un bâtiment ou d'un produit qui imite son équivalent dans le monde réel grâce à de la modélisation avancée, afin de fournir des informations en temps réel et simuler des scénarios futurs.

*Interfaces homme/machine : des expériences interactives associant information et divertissement à bord de véhicules (IVI : In Vehicule Infotainment), des compteurs, jauges, et écrans complémentaires.

*Formation immersive : des expériences de formation en 3D interactive ou en réalité augmentée ou virtuelle (AR/VR) pour améliorer le transfert de connaissances et la sécurité des lieux de travail.