Capgemini : accord mondial avec EDF International Networks

(Boursier.com) — Capgemini et EDF International Networks ont conclu un accord de partenariat pour conjuguer leurs expertises et se positionner ensemble sur les projets de réseaux électriques intelligents qui émergent dans le monde entier. La maîtrise de la consommation et le développement des énergies renouvelables sont devenus clés dans un contexte de transition énergétique global. En conséquence, la demande autour de solutions de smart metering et de smarts grids est en pleine expansion.

S'appuyant massivement sur les outils numériques, les smart grids, ou réseaux intelligents, apportent une maîtrise de l'équilibre entre de l'offre et de la demande électrique et favorisent le développement décentralisé des énergies renouvelables. En s'appuyant sur les outils numériques, il devient ainsi possible de 'décoder' les infrastructures électriques traditionnelles et de récupérer de précieuses données. Celles-ci permettent de connaître avec précision la consommation énergétique d'un quartier, de prévoir celle du lendemain, et de gérer la production d'énergies renouvelables par nature intermittentes et décentralisées d'un champ d'éoliennes ou d'un ensemble de panneaux photovoltaïques. Ces innovations, notamment les compteurs communicants, les logiciels et les applications, permettent d'ajuster l'offre à la demande et d'assurer ainsi l'équilibre des réseaux de distribution.

Entre 2014 et 2019, le déploiement du comptage intelligent électrique en Europe est passé de 24% de taux de pénétration à environ 50%, contre 65% en Amérique du Nord. Ce taux devrait dépasser les 70% dans ces deux zones géographiques d'ici 2024. En parallèle, les projets se multiplient en Asie. L'Inde se lance dans la course en visant le déploiement de plus de 250 millions de compteurs communicants dans les années qui viennent.

EDF, via sa filiale dédiée au transport et à la distribution à l'international, EDF International Networks, dispose d'un retour d'expérience exhaustif de solutions de comptage intelligent à grande échelle. Avec le déploiement des compteurs communicants en France, la filière de la distribution d'électricité est reconnue de par son savoir-faire technique et technologique au service d'une grande réussite industrielle. Capgemini a conduit plus de 75 projets à l'occasion de la première vague du smart metering, avec un positionnement de bout en bout, consulting, déploiement, intégration de système et opération des infrastructures de comptage.

En signant un Memorandum Of Understanding, EDF International Networks et Capgemini combinent leurs expertises, leurs ressources et leurs présences géographiques, afin de construire des offres communes pour se positionner ensemble sur les projets de smart metering et les initiatives smart grids qui émergent dans le monde entier.