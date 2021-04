Capgemini accompagne ERES dans la refonte de son site e-commerce

Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — ERES a choisi Capgemini pour l'accompagner dans la refonte de son site e-commerce afin de faciliter le parcours des utilisateurs et ainsi offrir une expérience client de qualité. La boutique en ligne a été déployée au niveau européen en mars 2020 et a permis à ERES d'entretenir le lien avec sa clientèle pendant la crise et de lui offrir une expérience digitale personnalisée. Le site est accessible aux Etats-Unis depuis le mois de novembre 2020.

En 2015, ERES a pris le tournant du digital en décidant d'internaliser une activité qui va rapidement se révéler stratégique : le e-commerce. Après les premières années de développement et de fidélisation de sa clientèle en ligne, ERES a voulu passer un nouveau cap et refondre l'ergonomie de son site pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et aux meilleures pratiques du marché.

A l'issue d'un appel d'offre, ERES a choisi les équipes Capgemini, expertes de la solution Salesforce Commerce Cloud qu'avait retenue ERES pour son développement e-commerce. Capgemini a conseillé ERES afin de combiner la puissance des fonctionnalités natives de Salesforce Commerce Cloud avec les besoins d'usage et de personnalisation de la Maison.