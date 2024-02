Capgemini a réalisé un taux de marge opérationnelle de 13,3% en 2023, en progression de 30 pts de base

(Boursier.com) — Réuni le 13 février à Paris sous la présidence de Paul Hermelin, le Conseil d'Administration de Capgemini SE a examiné et arrêté les comptes1 du groupe Capgemini pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. En 2023, Capgemini a réalisé une solide performance malgré un contexte économique morose, avec des résultats supérieurs ou en ligne avec ses objectifs financiers pour l'exercice.

"Après deux années de croissance record, la persistance des pressions macroéconomiques et le regain des tensions géopolitiques ont entraîné en 2023 une décélération du marché progressive et conforme à nos attentes" commente la direction de Capgemini qui a réalisé un chiffre d'affaires de 22.522 millions d'euros, en progression de +2,4% en données publiées par rapport à l'exercice 2022. Cela représente une croissance de +4,4% à taux de change constants, qui s'inscrit dans la fourchette de +4% à +7% visée pour l'année. L'impact des acquisitions sur la croissance étant de +0,5 point, la croissance organique du Groupe (c'est-à-dire corrigée des effets de périmètre et de taux de change) s'élève à +3,9%.

Les prises de commandes s'élèvent à 23.887 millions d'euros, en hausse de +2,6% à taux de change constants par rapport à 2022. Le ratio "book-to-bill" s'établit ainsi à 1,06 pour l'exercice 2023, et à 1,18 pour le 4ème trimestre. Cela reflète une dynamique commerciale soutenue malgré l'allongement des cycles de décision.

Les grandes entreprises et organisations ont maintenu leurs ambitions digitales et de développement durable, en donnant toutefois la priorité au renforcement de leur agilité opérationnelle et de leur rentabilité. Cela se traduit par une forte demande pour des programmes de transformation avec un retour sur investissement rapide, qui s'appuient sur les services à forte valeur ajoutée proposés par le Groupe, en particulier dans le domaine de l'Intelligent Industry, ainsi que ceux basés sur le Cloud, la Data et l'Intelligence Artificielle.

Cette évolution continue du portefeuille d'offres de Capgemini vers des services plus créateurs de valeur, associée au renforcement de l'efficacité opérationnelle, s'est traduite par une augmentation de 40 points de base de la marge brute en dépit des pressions inflationnistes et du ralentissement de la croissance.

En conséquence, la marge opérationnelle atteint 13,3% du chiffre d'affaires, soit 2.991 millions d'euros, en hausse de +4% en valeur par rapport à 2022. Cette amélioration de 30 points de base est supérieure à l'objectif d'une progression de 0 à 20 points de base fixé pour 2023.

Le résultat d'exploitation de Capgemini ressort à 2.346 millions d'euros, soit 10,4% du chiffre d'affaires, contre 2.393 millions d'euros en 2022.

Le résultat financier représente une charge de 42 millions d'euros, contre 129 millions d'euros en 2022, cette évolution reflétant principalement l'augmentation des intérêts perçus dans un contexte de hausse des taux.

Le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de +7%

Après la prise en compte du résultat des entreprises associées et des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de +7% sur un an pour atteindre 1.663 millions d'euros. Le bénéfice par action (non dilué) progresse également de +7% à 9,70 euros. Le résultat normalisé par action atteint 12,44 euros, comparé à 11,09 euros en 2022 et 11,52 euros avant reconnaissance de la charge d'impôt liée à l'effet de la réforme fiscale américaine.

Le free cash-flow organique s'élève à 1 963 millions d'euros, un montant supérieur à l'objectif d'"environ 1,8 milliard d'euros" fixé pour l'exercice. En 2023, Capgemini a consacré à ses opérations de croissance externe un montant de 343 millions d'euros. Le Groupe a versé 559 millions d'euros de dividendes (correspondant à 3,25 euros par action) et alloué 883 millions d'euros hors frais aux programmes de rachats d'actions. Enfin, le 10ème plan d'actionnariat salarié, qui a rencontré un fort succès et ainsi contribué à maintenir l'actionnariat salarié entre 8 et 9% du capital, a donné lieu à une augmentation de capital d'un montant brut de 467 millions d'euros.

Proposition d'un dividende de 3,40 euros par action

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 16 mai 2024 le versement d'un dividende de 3,40 euros par action. Le taux de distribution du résultat net, part du Groupe, s'établirait ainsi à 35% conformément à la politique historique de distribution du Groupe.

La France (20% du Groupe) a enregistré une hausse de chiffre d'affaires de +6,1%, porté en premier lieu par une forte croissance dans les secteurs de l'Industrie et des Biens de Consommation & Commerce. Le secteur des TMT est le seul en repli en 2023. Le taux de marge opérationnelle s'est amélioré de 50 points de base par rapport à l'année précédente, pour atteindre 12,6%.

Au 4ème trimestre 2023, les prises de commandes ont enregistré une hausse de +1,7% à taux de change constants pour atteindre 6.643 millions d'euros, correspondant à un ratio "book-to-bill" de 1,18.

Effectifs en baisse

Au 31 décembre 2023, l'effectif total du Groupe s'établissait à 340.400 personnes, en baisse de 5% sur un an.

L'effectif onshore décroît légèrement pour s'établir à 145.800 personnes, soit une baisse de 2% sur un an, et l'effectif offshore recule de 7% à 194 600 collaborateurs - soit 57% de l'effectif total.

Capgemini a poursuivi le renforcement de sa structure financière en 2023 grâce à sa forte génération de trésorerie.

Au 31 décembre 2023, le Groupe disposait d'une trésorerie et d'actifs de gestion de trésorerie pour un montant total de 3,7 milliards d'euros. Compte tenu d'un encours de dettes financières de 5,7 milliards d'euros et des instruments dérivés, l'endettement net* du Groupe s'inscrit en baisse à 2 milliards d'euros, contre 2,6 milliards d'euros fin 2022.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : "2023 a été une nouvelle année de croissance pour le Groupe, marquée par une amélioration de notre profitabilité et un cash-flow élevé, dans un contexte de ralentissement de notre secteur. Nos résultats témoignent ainsi de la force de notre positionnement, de notre agilité et de notre résilience.

La valeur que nous apportons à nos clients en tant que partenaire de leur transformation business et technologique est aujourd'hui reconnue. En 2023, le Groupe a poursuivi ses investissements pour renforcer ses compétences et développer des solutions pour les accompagner dans cette transition vers une économie toujours plus digitale et durable.

C'est notamment le cas en IA générative, enjeu fondamental pour toutes les grandes organisations. Nous sommes aujourd'hui un acteur majeur dans ce domaine. Nous permettons à nos clients d'explorer, tester et déployer à l'échelle de leurs organisations des solutions qui créent une valeur incontestable. Dans le cadre de notre plan d'investissement de deux milliards d'euros annoncé en juillet dernier, nous continuons à renforcer nos équipes et à les faire monter en compétences, à investir dans des solutions, et à nous appuyer sur un vaste écosystème de partenaires technologiques tels que Microsoft, Google, AWS, Salesforce ou encore Mistral AI.

S'agissant de nos offres de développement durable, nous avons là aussi intensifié nos efforts en 2023. Nous aidons nos clients à accélérer chaque étape de leur transition vers le zéro émissions nettes, de la définition de leur stratégie, à l'adaptation de leur business model et leur capacité à concevoir des produits et des services durables. 2023 a également été une année importante en termes d'ESG, avec des actions majeures menées en faveur d'un monde plus durable et inclusif.

Le Groupe est bien armé pour continuer d'améliorer sa performance en 2024 alors que l'environnement devrait rester peu porteur au premier semestre. Cette année encore, le Groupe prévoit de croître, avec un point bas de la croissance au premier trimestre, de renforcer sa marge opérationnelle et de maintenir à un niveau élevé sa génération de free cash-flow".

PERSPECTIVES

Pour l'exercice 2024, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre 0% et +3% ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% ;

Une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

L'impact des variations de périmètre sur la croissance devrait être minime en bas de la fourchette visée et jusqu'à 1 point en haut de fourchette...