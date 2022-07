Capgemini : à quel prix ?

(Boursier.com) — Capgemini monte de 0,8% à 166,85 euros ce mardi, tandis que Citigroup a prudemment ajusté son objectif de cours de 225 à 205 euros. Le groupe avait confirmé viser pour l'exercice en cours une croissance à taux de change constants comprise entre +8% et +10% ; une marge opérationnelle située entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,700 MdE.