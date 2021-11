Capgemini a conclu un partenariat mondial de 3 ans avec Nobel Prize Outreach

(Boursier.com) — Dans le cadre de son engagement de long terme en faveur de l'innovation et de la technologie, Capgemini annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat mondial de trois ans avec Nobel Prize Outreach pour soutenir l'innovation et la science, conformément à la vision et à l'héritage d'Alfred Nobel visant à honorer les réalisations "ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité".

Capgemini rejoint ainsi le groupe restreint des "Nobel International Partners", cinq entreprises animées par le même engagement et la même passion pour le partage des connaissances et de l'excellence à l'échelle mondiale. Ce programme a pour objectif d'encourager les gens, par-delà les frontières et les générations, à s'engager en faveur de la science et à contribuer à certains des plus grands défis de notre époque.

"Capgemini et Nobel Prize Outreach partagent la même vision de l'innovation comme fondement d'un avenir plus durable et inclusif pour tous, déclare Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini. Je me réjouis de cette opportunité d'unir nos forces pour soutenir la recherche et l'innovation, pour inspirer plus de gens partout dans le monde, et transformer les idées en actions."

"Ce partenariat avec Capgemini permettra aux idées et aux connaissances reconnues et récompensées par le Prix Nobel d'atteindre un public toujours plus large, a déclaré Laura Sprechmann, Directrice générale de Nobel Prize Outreach. Pour relever les plus grands défis de notre temps, nous devons renforcer les liens entre le monde des affaires, les décideurs politiques et la communauté scientifique."