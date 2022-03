Capgemini : 2,4 euros de dividende en vue

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Capgemini SE se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à 14h au Pavillon Gabriel, à Paris (8e). Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2022, sur le site internet de la société. Elle sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l'Assemblée et pour les adapter en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Par mesure de précaution, les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou par Internet via le site Votaccess ou à donner pouvoir au Président. L'Assemblée générale sera retransmise en direct le jeudi 19 mai 2022 à 14h (heure de Paris) et sera également disponible en différé sur le site internet de la société.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions présentées par le Conseil d'Administration à cette Assemblée générale mixte a été publié au BALO du 28 mars 2022. Les modalités de participation et de vote figurent dans cet avis. Les documents préparatoires relatifs à l'Assemblée générale mixte seront tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Rappelons que le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 19 mai le versement d'un dividende de 2,4 euros par action contre 1,95 euro au titre de 2020. Le taux de distribution du résultat net, part du Groupe, s'établirait ainsi à 35% conformément à la politique de distribution du groupe.