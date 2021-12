Capemini finalise l'acquisition de VariQ

(Boursier.com) — Après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires, Capgemini a finalisé l'acquisition de VariQ, fournisseur de services en développement logiciel, cybersécurité, et cloud destiné aux acteurs gouvernementaux américains. "L'acquisition de VariQ accroît non seulement nos capacités digitales [et agiles], mais aussi l'éventail de solutions de pointe que nous sommes en mesure de proposer aux agences fédérales avec lesquelles nous travaillons aux Etats-Unis. C'est un élément clé de notre vision de croissance pour le continent américain", commente Jim Bailey, Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini.

VariQ sera intégré au sein de Capgemini Government Solutions LLC, division opérant indépendamment du Groupe pour fournir des services aux agences fédérales américaines. Cette acquisition va renforcer l'activité du Groupe sur le marché fédéral américain et sa dynamique de croissance.

L'éventail de services fournis par VariQ s'inscrit dans le cadre de plusieurs accords-cadres (contract vehicles) notamment l'accord-cadre "Best in class" Alliant 2. Par ailleurs, la société comprend une entité de transformation digitale (Rivet Logic) qui accompagne un certain nombre de clients du secteur privé et viendrait renforcer les équipes de Capgemini aux Etats-Unis pour accroître ses capacités dans le domaine du digital.

Rappelons qu'en septembre, Capgemini avait annoncé la signature d'un accord portant sur cette opération. Il était alors soumis à l'approbation des autorités réglementaires américaines applicables.