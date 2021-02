Capelli : vive croissance du chiffre d'affaires à 9 mois

Crédit photo © Capelli

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Capelli au 3e trimestre 2020/2021 ressort à 61 millions d'euros, en progression de +17% par rapport à une activité qui était particulièrement élevée au 3e trimestre 2019-2020.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 190 ME, en hausse de +40% par rapport à la même période de l'exercice passé, confirmant les anticipations du Groupe quant à un exercice en croissance forte.

Confirmant sa dynamique de croissance de long terme, le Groupe Capelli a signé en 2020 des fonciers représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 1,5 milliard d'euros. Le Groupe ambitionne de déposer une soixantaine de permis représentant un chiffre d'affaires de plus de 850 ME, dont 67% au moins seront revendus en blocs.