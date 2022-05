Capelli vise un chiffre d'affaires de plus de 350 ME sur l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Capelli dévoile, au titre de son quatrième trimestre 2021-2022, un chiffre d'affaires de 84,4 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ressortent à 290,3 ME, en hausse de 3,5%. L'international signe une activité forte à 75,1 ME et représente 26% du chiffre d'affaires total. La part du chiffre d'affaires réalisée avec les institutionnels (ventes en bloc) reste élevée (environ 50%).

À date, les indicateurs de croissance sont très bien orientés avec des projets majeurs et emblématiques tant en France qu'au Luxembourg qui tireront les ventes des mois à venir. Le Backlog s'élève à 605 ME, dont 124 ME à l'international. Il est constitué pour une bonne partie de grands projets, donnant au Groupe une bonne visibilité à 2 ans.

Le niveau de commercialisation des programmes représente plus de 91% des lots réservés ou actés au 30 avril 2022. Le Groupe vient d'acquérir pour plus de 170 ME de foncier sur les 6 derniers mois dont 80 ME à l'international.

Dans ce contexte, Capelli vise un chiffre d'affaires de plus de 350 ME pour l'exercice 2022-2023.