Capelli : ventes 2022/2023 prévues à plus de 350 ME

(Boursier.com) — Dans un environnement marqué par la hausse des coûts des travaux et les délais d'approvisionnement, Capelli affiche des revenus semestriels à 290,3 ME vs. 280,5 ME.

L'Ebit est de 23,1 ME au lieu de 22,5 ME.

Le résultat net ressort à 2,4 ME au lieu de 4,3 ME.

Le gearing consolidé ressort à 3,69x vs. 2,32x en n-1 et intègre les achats importants de l'année.

La décision de mettre en place une nouvelle structuration financière des opérations de grande envergure devrait avoir à terme un effet de levier positif sur la performance financière.

Fort des achats de fonciers déjà réalisés, du pipeline en cours et de la finalisation de plusieurs programmes qui ont été décalés sur cet exercice du fait de recours ou de délais administratifs allongés par le contexte, Capelli anticipe un exercice 2022-2023 très dynamique avec la reprise d'une croissance soutenue.

Le chiffre d'affaires annuel devrait s'inscrire à plus de 350 ME dont l'essentiel sera généré sur le deuxième semestre.