Capelli : va s'atteler au redressement de sa rentabilité

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Capelli s'inscrit à 201,7 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023.

La décision ponctuelle de reporter certains chantiers afin de ne pas produire à perte a permis de préserver le taux de marge brute à un niveau satisfaisant. Il représente 21,9% du chiffre d'affaires (21% l'exercice dernier).

L'Ebitda de la période s'établit à 11,4 ME (5,7% du CA). Durant l'exercice, le Groupe a mis en place des actions afin de réduire ses charges de structure avec une économie de -1,2 ME en un an. Ces mesures de réduction des coûts fixes se poursuivent. De plus, la focalisation sur les ventes en bloc permet de réduire très sensiblement les frais de communication & marketing liés à la commercialisation des programmes.

L'EBIT de la période s'inscrit à 6,8 ME soit 3,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du Groupe de la période constitue une perte de -20,1 ME contre un bénéfice de 2,4 ME au 31 mars 2022.

Situation financière

A la clôture de l'exercice, le 'gearing' consolidé opérations intégrant les achats fonciers importants ressort à 3,11x (vs. 2,96x au 31.03.22). Le 'gearing corporate' s'établit à 1,36x (vs. 0,73x au 31.03.22).

Les capitaux propres du Groupe restent à un niveau élevé et s'établissent à 85,9 ME (71,7 ME en n-1).

La trésorerie active ressort à 82,4 ME.

Perspectives

Pour les mois à venir, Capelli n'anticipe pas d'amélioration sur le marché immobilier du diffus qui devrait rester dégradé sur l'ensemble de l'année 2023 tant en France qu'au Luxembourg.

Le Groupe continuera de focaliser sa stratégie de développement sur des opérations faisant l'objet de ventes en bloc afin de sécuriser les programmes et d'accélérer le retour sur investissement. En France, principal marché du Groupe, cette proportion atteint déjà 85% des opérations.

Dans le même temps, et comme annoncé, des programmes de grande envergure entrent dans une phase de débouclage. Ainsi, les travaux de La Scène des Loges (Paris 15ème) débuteront en fin d'année. Le chiffre d'affaires prévu pour ce programme atteint 130 ME.

Au Luxembourg, où le marché du neuf a baissé de 72,5% entre le 1er trimestre 2022 et la même période de 2023, Capelli enregistre un niveau de réservations plus faible qu'il y a un an mais surperforme le marché et figure parmi les 4 promoteurs les plus dynamiques de la place.

L'autre priorité du Groupe portera sur le redressement de sa rentabilité nette avec un effet de levier de la mise en production de programmes majeurs sur le résultat financier. Parallèlement, le Groupe continuera de mettre en oeuvre des mesures afin d'optimiser ses coûts de structure. Associées à une reprise de la croissance, ces actions devraient permettre au Groupe d'enregistrer une hausse de l'Ebitda en valeur.

A date, le taux de commercialisation des programmes en cours représente plus de 92%. Le 'backlog' total du Groupe s'établit à 580 ME ; le backlog lié aux investisseurs institutionnels s'élève à lui seul à 450 ME et permet au Groupe d'anticiper une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice en cours avec une forte amélioration des résultats.

A moyen et long terme, le Groupe poursuivra les trois axes qui fondent sa stratégie : capitaliser sur son savoir-faire ; avoir un ancrage fort sur ses territoires (France, Luxembourg, Suisse) ; maintenir une forte diversité des opérations immobilières.