Capelli va céder 61 appartements à Etaples

(Boursier.com) — Capelli a conclu un protocole d'accord avec l'un des leaders français de l'habitat inclusif pour la vente d'un programme immobilier situé à Etaples dans le Pas-de-Calais, en bord de Baie de Canche sur la Côte d'Opale. Cet accord fera très prochainement l'objet d'une vente définitive.

Mitoyenne de Touquet-Paris-Plage, Etaples est une ville de près de 11.000 habitants. Commune bordée par la Manche, elle est soumise aux dispositions spécifiques d'urbanismes régies par la Loi Littoral qui vise à préserver les espaces naturels et l'équilibre écologique de la zone. La résidence Tri-Logis, imaginée par Capelli, s'inscrit parfaitement dans cet environnement et dans la directive de non-artificialisation des sols (ZAN). Ce programme porte en effet sur du recyclage urbain avec la démolition de bâtis existants et la reconstruction d'un ensemble immobilier.

Composée de 61 logements de 2 à 4 pièces disposant pour la plupart de grands balcons et de 2 commerces, la résidence disposera également de 38 places de parking.