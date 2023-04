Capelli : un nouveau projet aux portes de Lyon

(Boursier.com) — Capelli lance un projet d'aménagement végétalisé et innovant alliant attractivité et durabilité, à Bron aux portes de Lyon.

Avec cette nouvelle adresse, le promoteur immobilier européen Capelli poursuit activement son développement en Auvergne-Rhône-Alpes. Inscrit dans le plan de transformation de la rue Albert Camus, cet ambitieux projet d'aménagement végétalisé a été pensé pour répondre aux objectifs de durabilité et d'attractivité, deux des impératifs au coeur du développement de la ville. Pensée par l'architecte Hassane Ouazzani, agence Oworkshop, basé à Lyon, la résidence se déploie sur un bâtiment de 4 étages d'une surface de plancher de 3.200 m2, accueillant un total de 50 logements en accession libre. Au moins 80% des appartements seront traversants.

Dans sa conception comme dans ses usages, la résidence viendra consolider la trame verte du quartier, mais se démarque des projets d'immeubles dont le 'rooftop' aurait simplement été orné d'une verrière décorative. Ce nouveau projet de Capelli se veut une projection de l'habitat du futur, soucieux de trouver un équilibre écoresponsable. Côté rue, une serre verticale prendra en effet place à même la façade de la résidence, avec des jardins végétaux à chaque étage pour permettre à chacun des habitants de disposer d'un espace vert et de cultiver son propre potager. Cette véritable "ferme urbaine" disposera en outre de panneaux solaires thermiques placés sur sa toiture et d'une chaufferie bois pour s'inscrire dans une démarche parfaitement économique (pour les futurs usagers) et écologique.