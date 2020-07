Capelli : un backlog rassurant

Crédit photo © Capelli

(Boursier.com) — Capelli grimpe de 3,8% à 25 euros en début de séance à Paris. Il faut dire que le promoteur immobilier a agréablement surpris hier soir en dévoilant un backlog en hausse de 69% à 683 ME. Indicateur avancé de la croissance future du Groupe, ce backlog historiquement élevé sécurise 30 mois d'activité et permet au groupe d'être confiant dans sa capacité à générer une croissance significative sur l'exercice 2020-2021.

D'autant que le nouvel exercice a très bien débuté avec un chiffre d'affaires trimestriel de 70,2 ME, en hausse de 79,5% !

Si 2019-2020 ne sera clairement pas à la hauteur des attentes, l'importance du backlog et l'accélération en cours auprès des institutionnels incitent Midcap Partners à l'optimisme pour les exercices à venir. Le broker rappelle également que la période électorale est désormais close et que de ce fait le marché devrait reprendre sa marche en avant d'ici la fin de l'année ou le début 2021, avec certainement un effet rattrapage.

Au final, le courtier confirme son conseil 'achat' et relève sa cible de 30 à 33 euros, la baisse des attentes pour 2019-2020 étant compensée par la hausse des perspectives moyen long terme, validée par l'énorme backlog.