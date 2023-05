Capelli sera en perte pour l'ensemble de l'exercice

(Boursier.com) — Capelli réalise pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros (non audité) en repli par rapport à l'exercice précédent qui s'établissait à 290,3 ME.

L'activité de la France s'inscrit à 145,9 ME (215,1 ME l'exercice dernier) et l'activité à l'international (Suisse et Luxembourg) représente 56,2 ME (75 ME en 2021-2022).

En conséquence, le groupe annoncera une perte nette pour l'ensemble de l'exercice, mais devrait rester rentable au niveau opérationnel.

Pour les mois à venir, dans un marché immobilier plus diffus qui devrait rester dégradé, le Groupe continuera de focaliser sa stratégie sur des programmes faisant l'objet de ventes en bloc. La part du backlog avec les institutionnels représente 80%. En France, cette proportion est de 85%.

Le Backlog s'élève à 580 ME, dont 454 ME en bloc. Le niveau de commercialisation des programmes représente plus de 92% des lots réservés ou actés.

Environ 1.500 logements devraient être livrés sur l'exercice.