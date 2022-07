Capelli s'offre un terrain foncier à Bordeaux

(Boursier.com) — Capelli annonce l'acquisition d'une parcelle foncière de 12.387 m2 à Bordeaux en vue de réaliser 20.000 m2 de bureaux. Première opération de bureaux d'ampleur gagnée, montée et exécutée par le groupe, cette opération est sécurisée par une vente en bloc de 80% à un investisseur institutionnel. Cette transformation d'une friche industrielle, en un site de bureaux certifié Bream Very Good et agréé par la métropole de Bordeaux pour son excellence environnementale, met en lumière "la capacité du groupe Capelli à s'inscrire dans des projets d'envergure d'urbanisme et d'aménagement durable du territoire". Cet ensemble de bureaux situé dans un quartier en pleine revitalisation représente un chiffre d'affaires de 70 ME.