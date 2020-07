Capelli : résultats annuels freinés par la période de confinement

(Boursier.com) — Le promoteur immobilier Capelli anticipait une croissance de 30% pour l'ensemble de son exercice 2019-2020, mais plus de 200 ventes aux particuliers et une dizaine de ventes en blocs ont dû être décalées durant la période de confinement. Le chiffre d'affaires annuel ressort tout de même en hausse de 8% à 201,6 ME avec une bonne résistance de la marge opérationnelle puisque l'EBIT à 17,9 ME représente 8,9% du chiffre d'affaires contre 8,1% un an plus tôt. Hors IFRS16 et IAS 23, la marge d'EBIT s'établit à 4,1%.

Le résultat net consolidé de 0,3 ME est impacté par le manque de volume d'activité et par l'application des normes IAS 23 et IFRS 16 qui font ressortir un résultat financier de -17,4 ME (-8 ME hors impact de ces normes comptables).

Comme indiqué à titre préliminaire au début du mois de juillet, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice en cours a cru de 79,5% et atteint 70,2 ME à fin juin 2020 dont 20% à l'international. Cette performance trimestrielle, associée à un carnet de commandes record de 683 ME, permet au groupe de bénéficier d'une bonne visibilité et d'anticiper un très bon premier semestre 2020-2021 qui devrait ressortir en croissance d'au moins 50%.

A ce jour, Capelli annonce travailler sur 88 opérations en cours de montage pour un chiffre d'affaires potentiel de 1,5 milliard d'euros. Ces opérations seront lancées dès lors que les autorisations de construire auront été purgées de tout recours et qu'elles auront été commercialement sécurisées. A plus long terme, le groupe s'appuie sur un positionnement renforcé pendant la crise pour poursuivre la mise en place de son plan stratégique CAP 2025, avec l'ambition confortée d'entrer à moyen terme dans le Top 8 des promoteurs immobiliers français.