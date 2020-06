Capelli renforce ses équipes au Luxembourg et à Bordeaux

Crédit photo © Capelli

(Boursier.com) — Le promoteur immobilier Capelli renforce ses équipes au Luxembourg et à Bordeaux, deux territoires à fort potentiel.

Jean-Pierre Lequeux, 55 ans, membre de l'organisation professionnelle mondiale des métiers de l'immobilier, de l'urbanisme et de la construction, a rejoint le groupe en tant que Directeur Général de Capelli Luxembourg et membre du Comité de Direction. A ce poste, il a pour mission de piloter et développer les activités du Groupe au Luxembourg, territoire stratégique sur lequel Capelli dispose d'un positionnement reconnu et d'une notoriété construite autour de programmes emblématiques tels que les Capelli Towers (plus hautes tours résidentielles du Luxembourg). Cette nomination illustre la dynamique de développement du Groupe au Luxembourg et sa volonté d'y consolider son expansion.

Marine Bermond, 44 ans, prend quant à elle la direction de l'agence Nouvelle-Aquitaine. Elle sera chargée de développer l'agence de Bordeaux et d'ancrer la présence régionale du Groupe. Sa connaissance approfondie du marché régional et ses 18 années d'expérience dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la promotion immobilière sont autant d'atouts qui lui permettront de sourcer et monter des projets immobiliers mobilisant les meilleurs savoir-faire de la région.

Capelli rappelle au passage avoir acté du 17 mars, date du début du confinement, jusqu'à ce jour pour près de 95 millions d'euros TTC de ventes en bloc.