Capelli remporte le projet de la Cour des Loges situé quai de Grenelle à Paris

Capelli remporte le projet de la Cour des Loges situé quai de Grenelle à Paris









(Boursier.com) — Capelli remporte un projet emblématique de réhabilitation immobilière de 7.310 m2 en plein coeur de Paris, "La cour des Loges". Située en bord de Seine, au 29 quai de Grenelle, à quelques centaines de mètres seulement de la Tour Eiffel, cette opération immobilière de 7.310 m2 de surface de plancher comprendra environ 70 logements (70% libres et 30% sociaux), ainsi qu'une pension de famille sociale et une école diplômante spécialisée en art/ mode/ matériaux/ artisanat.

La Cour des Loges a été remportée par Capelli à l'issue d'un appel d'offres compétitif auquel ont participé de nombreux acteurs nationaux. Fort de son expertise dans la conception de programmes sur mesure et de son expérience dans la réhabilitation de nombreux programmes d'envergure à l'image de celui en cours à Saint-André-Lez-Lille, Capelli a su se distinguer en proposant un projet pleinement intégré dans son environnement urbain et s'inscrivant en parfaite adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux avancés.

Emblématique par sa localisation et son histoire, cette réhabilitation l'est aussi par sa portée : premier projet à avoir été lancé en consultation par Renault et la mairie de Paris, dans le cadre de l'édition 2021 du programme Réinventer Paris, il apporte une réponse concrète au besoin de créer de nouveaux logements sans pour autant accroître l'artificialisation des sols. Dans ce cadre, le projet architectural apporté par Capelli démontre une maîtrise rationnalisée et intelligente des mètres carrés, des systèmes constructifs et des coûts de construction. La reconversion de ces locaux intègre ainsi une forte démarche d'économie circulaire avec une banque de matériaux qui sera mise en place afin d'échanger les matières et objets contre les éléments de construction nécessaires au projet.

La structure du programme immobilier est organisée autour d'une cour baptisée " Cour des loges " qui intègre une entrée/ hall/ agora permettant à tous d'accéder à la cour et s'inscrivant dans une volonté d'être un lieu privé ouvert à tous. L'architecture extérieure du bâtiment, sa structure primaire et le tambour de la rampe des voitures sont conservés, dans une logique de préservation et de revitalisation du patrimoine industriel parisien. Les appartements aménagés dans le volume de l'ancien garage seront dotés de grands espaces type " loft industriel ". Certains logements profiteront de "bow window" sur Seine, soit une véritable pièce à vivre qui bénéficiera d'une lumière hors norme, hiver comme été, en plus de constituer un tampon climatique efficace.

Le lancement de la commercialisation du programme est prévu au 1er semestre 2022 pour une livraison qui devrait avoir lieu au 2e semestre 2024. Capelli estime le chiffre d'affaires potentiel de l'opération à 130 ME HT.