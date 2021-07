Capelli : publication saluée

Capelli : publication saluée









Crédit photo © Capelli

(Boursier.com) — Capelli dévoile des résultats 2020-2021 en nette amélioration alors que le chiffre d'affaires annuel, déjà connu, de 281 ME, a progressé de 39% malgré l'impact de la crise Covid 19 sur la fin de l'exercice. Poursuivant sa trajectoire volontariste de croissance tout en maîtrisant l'augmentation de sa structure de coûts et donc son absorption par les volumes, l'EBITDA ressort en forte hausse de +38% à 27,6 ME, soit une marge d'EBITDA de 10%. L'EBIT s'élève à 22,5 ME tandis que le résultat net consolidé ressort à 3 ME contre 0,3 ME pour l'exercice précédent et le résultat net part du Groupe s'élève à 4,3 ME comparé à 0,1 ME en N-1.

Reflétant la bonne dynamique dans laquelle le Groupe est engagé, les indicateurs d'activité future sont également très bien orientés : le Backlog, après déstockage, ressort ainsi à plus de 700 ME, dont 128 ME à l'international. Fin mai 2020, le Groupe avait par ailleurs signé sur les douze mois glissants des fonciers représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 1,7 MdE.

Au regard du niveau élevé de son Backlog, le Groupe Capelli réitère sa confiance quant à la poursuite d'une croissance soutenue de son activité sur le présent exercice. Croissance qui sera visible principalement sur le second semestre du fait du décalage des obtentions des permis de construire lié au COVID. Cette croissance sera portée par les 3 piliers de diversification du Groupe : clientèle diversifiée, offre diversifiée autour du résidentiel et présence à l'international.

Christophe Capelli, Président Directeur Général, conclut : "Les décisions prises dans un contexte très complexe et les résultats qui ont été obtenus attestent de notre agilité et de la pertinence de la stratégie de déploiement que nous avons adoptée : nous pouvons affirmer que nous sortons de cette crise inédite renforcés. En 2021-2022, forts d'une organisation et de process désormais bien en place, nous allons devoir faire face à une situation encore perturbée bien sûr par la crise sanitaire qui est encore là mais aussi par un contexte administratif encore difficile. Cependant, tous nos indicateurs d'entreprise sont bien orientés et maîtrisés. Ils nous permettent de réaffirmer nos ambitions à court et moyen terme, avec une activité qui devrait notamment s'inscrire en croissance d'environ 20% sur l'exercice en cours".

Le marché salue ces annonces avec un titre qui grimpe de 1,5% à 29,6 euros dans les premiers échanges, bien que les volumes soient toujours limités. Midcap Partners parle d'une année solide malgré le contexte. Le broker reste convaincu que la trajectoire unique d'hyper-croissance rentable du groupe est très faiblement valorisée. Il maintient ainsi son avis 'achat' avec une cible ajustée de 38 à 40 euros à la suite de l'évolution de ses attentes et l'ajustement des paramètres de marché.