Capelli : nouveau projet à Aubervilliers

(Boursier.com) — Déjà très engagé dans la transformation de l'urbanisme de la ville d'Aubervilliers où Capelli est en cours de livraison de 200 logements (bloc et diffus), le Groupe a lancé le programme 'Rythmic' qui compte 28 logements, un commerce et 24 places de stationnement en sous-sol. Cette résidence s'inscrit parfaitement dans une démarche de reconstruction de la ville sur la ville et de recyclage urbain et démontre le savoir-faire de Capelli en la matière.

Totalement inscrite dans une logique de désartificialisation des sols (ZAN), la résidence 'Rythmic' viendra remplacer un ancien site industriel et réintégrera de la nature en ville.

La parcelle, qui est aujourd'hui construite à 100% et ne comporte donc aucun espace vert, laissera la place à un projet intégrant la création de 252 m2 d'espace végétalisé dont 144 m2 de pleine terre ainsi que la plantation de 25 arbres et buissons.

Cette résidence est certifiée RE2020/ NF Habitat HQE, des labels qui garantissent des bâtiments respectant l'ensemble des critères de qualité du logement : confort, qualité de vie, respect de l'environnement et performances économique et environnementale.

Le bâtiment à taille humaine en R+3 avec attique et sous-sol accueille 28 appartements, du studio de 28,8 m2 jusqu'au 4 pièces en duplex de 84,2 m2 prolongés par des espaces extérieurs privatifs : loggia, balcon, terrasse ou jardin.

Cet immeuble a fait l'objet d'une vente en bloc en VEFA à In'li, filiale du Groupe Action Logement, et leader du logement intermédiaire en Ile-de-France.