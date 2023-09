Capelli livre un ensemble de bureaux au Luxembourg

(Boursier.com) — Capelli livre, au Luxembourg, un ensemble de 3.700 m2 de bureaux dont la construction avait débuté en octobre 2020. Cet ensemble a été réalisé pour le compte d'un investisseur privé en plein coeur de la ville de Luxembourg. Réalisé dans le cadre d'un CPI (Contrat de Promotion Immobilière) dont Capelli développe l'usage, cet ensemble immobilier de 7 étages sera livré dans quelques jours.

Rappelons que Capelli est présent au Luxembourg depuis 2013. Le groupe y a réalisé plusieurs programmes emblématiques, dont le Capelli Towers dans le nouveau quartier Square Mile. Pionnier dans la prise en compte des nouveaux usages -coworking, coliving...- et de l'impact environnemental du secteur de la construction, toutes les réalisations du groupe s'inscrivent dans "une volonté de rendre la ville plus humaine, plus intelligente et plus durable".