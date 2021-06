Capelli : lève le voile sur les résultats du 15 juillet

(Boursier.com) — Capelli , "en parfaite concertation avec ses auditeurs", publiera ses résultats définitifs audités le 15 juillet avant bourse. "Ce décalage strictement technique est principalement lié d'une part à l'organisation de la consolidation des comptes via le nouvel ERP", explique le groupe.

En attendant, Capelli indique que sa trésorerie active sera supérieure à 100 ME contre 85 ME un an auparavant. Son résultat net consolidé annuel sera supérieur à celui publié au 1er semestre, pour mémoire il s'établissait à 2,1 ME.

Enfin, le chiffre d'affaires est lui en augmentation de 39% à 281 ME. Et le backlog reste à un niveau élevé de plus de 700 ME, dont 128 ME à l'international.