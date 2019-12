Capelli : le résultat net consolidé ressort à 1,1 ME sur le semestre

Crédit photo © Capelli

(Boursier.com) — Le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen, publie ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2019-2020, c'est-à-dire pour la période 1er avril au 30 septembre. La saisonnalité du chiffre d'affaires est encore plus marquée qu'habituellement avec un 1er semestre ne reflètant pas la dynamique commerciale très soutenue du Groupe. Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance attendue est d'environ +30%.

L'activité totale du semestre ressort à 83,4 ME (82,6 ME réalisés au 1er semestre 2018-2019). La France progresse de +19% à 55,7 ME. L'international, pénalisé par des retards administratifs au Luxembourg, bénéficiera d'un rattrapage au second semestre.

La marge brute représente 25 ME, soit 30% du chiffre d'affaires. Cette hausse s'explique par le reclassement des coûts d'emprunts en résultat financier (4,7 points) et le cadencement de construction du programme immobilier de Saint-André-Lez-Lille (1,4 point). Ces deux derniers points reclassés, la marge brute s'établit à 23,9% (23% un an plus tôt).

La marge d'Ebit ressort à 8,7% du chiffre d'affaires et 7,3 ME. Hors IFRS 16 et IAS 23, elle s'établit à 3,9% (7,9% un an plus tôt).

Le résultat net consolidé s'établit à 1,1 ME (2,8 ME un an plus tôt).

Structure financière

La structure financière au 30 septembre 2019, sous contrôle, reflète la dynamique du Groupe et prépare la forte croissance attendue sur la fin d'exercice et les suivants. Cette politique d'achats importante génèrera chiffre d'affaires, rentabilité et trésorerie au second semestre.

Les capitaux propres se montent à 66 ME. Ils sont diminués de 2 ME par l'application de la norme IAS 23 (estimation de la société). Le 'gearing' (ajusté des normes IFRS 16 et IAS 23) ressort en hausse à 2,74x (2,16x à fin septembre 2019). Deux achats importants mais très fortement commercialisés (St André Lez Lille à 87% et Hesperange à 80%) représentent à eux seuls 0,5x de 'gearing'.

Perspectives

Capelli réaffirme ses ambitions stratégiques et confirme son objectif de croissance pour 2019-2020... Avec un 'backlog' historiquement élevé de 555,7 ME, sécurisant 12 à 18 mois d'activité, et fort d'une organisation renforcée et efficiente, le Groupe Capelli est confiant dans sa capacité à générer une croissance organique soutenue à court et moyen terme. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020 est attendu en hausse de 30%.

Le Groupe poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique Cap 2025, avec l'objectif d'intégrer le Top 8 des promoteurs immobiliers.