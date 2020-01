Capelli lance une opération de revalorisation d'un ensemble immobilier à Lyon

Capelli lance une opération de revalorisation d'un ensemble immobilier à Lyon









(Boursier.com) — Le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen est une nouvelle fois reconnu pour son savoir-faire en matière de revalorisation du patrimoine. Ainsi, après avoir mené, avec un très grand succès commercial et architectural, la transformation de la faculté catholique de Lyon en appartements résidentiels et bureaux sur la place Bellecour, Capelli vient de faire l'acquisition d'un ensemble d'immeubles prestigieux sur l'une des principales artères commerçantes du centre-ville de Lyon.

Le changement d'affectation de ces deux bâtiments situés au 25 et 27 de la rue Victor Hugo, l'une des principales rues piétonnières du centre-ville, dans le très prisé quartier d'Ainay dans le 2ème arrondissement de Lyon, permettra de créer 14 logements et 3 bureaux de standing.

Cette opération immobilière est dédiée à l'acquisition en résidence principale et à l'investissement locatif. Elle bénéficiera du dispositif Déficit foncier.

La transformation de ces deux immeubles permettra de constituer un lieu de vie alliant charme de l'ancien et aménagement résolument contemporain. Les 14 appartements de 40 à 100 m2, soit une surface totale de près de 1.000 m2, seront baignés de lumière et offriront un cadre de vie très agréable en plein centre-ville de Lyon. Les 3 bureaux font partis de cet ensemble immobilier, ils totaliseront une surface de 246 m2.

Les produits vendus en plateaux bruts viennent d'être mis sur le marché. La livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2021 et représente un chiffre d'affaires potentiel de 9 millions d'euros.

Acteur respectueux et impliqué dans son environnement, CAPELLI a déjà démontré à maintes reprises son savoir-faire dans la réhabilitation et revalorisation du patrimoine. Cette expertise est un atout important pour pouvoir opérer sur des opérations en plein coeur des centres-villes et constitue l'un des facteurs différenciant du Groupe.