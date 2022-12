Capelli : l'exercice 2023-2024 devrait être très dynamique

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Capelli au 1er semestre de son exercice 2022-2023 s'établit à 107,3 millions d'euros (141,1 MEURE en n-1) du fait du report volontaire des lancements de chantiers.

Dans un environnement fortement perturbé par la hausse des coûts de travaux et de l'énergie, Capelli est parvenu, grâce aux décisions adoptées, à dégager un taux de marge brute de 24,1% soit +2,2 points par rapport à l'an dernier.

Dans le même temps, le Groupe a poursuivi la réduction de ses charges de structures (-0,5 ME vs n-1) permettant d'enregistrer un Ebitda de 10,5 ME (9,7% du chiffre d'affaires) et un EBIT de 8,1 ME (8,1% du CA), soit des niveaux de marges équivalents à ceux constatés au 31 mars 2022.

Le résultat net part du Groupe de la période s'inscrit à -2,6 ME (1,8 ME au 30 septembre 2021).

Au 30 septembre 2022, le 'gearing corporate' du Groupe est en forte amélioration à 0,44x (0,68x au 30 septembre 2021).

Le 'gearing' consolidé (corporate + opérations) intègre les achats fonciers importants de la période mais ressort tout de même en légère baisse à 3,72x (vs. 3,80x au 31.03.22).

Les capitaux propres du Groupe sont à un niveau élevé et s'établissent à 105,6 ME vs 71,7 ME en n-1. La trésorerie active ressort à 84,7 ME.

Perspectives

Après des mois marqués par une pénurie de production liée au manque de délivrances de permis de construire en 2021 et 2022, à une hausse irrationnelle et récurrente des recours et enfin à une flambée temporaire des coûts de construction qui a poussé le Groupe à ne pas lancer certains chantiers afin de ne pas obérer sa rentabilité, Capelli aborde les mois à venir avec confiance dans un contexte de retour à la normale et grâce aux décisions importantes prises ses derniers mois.

Fort des achats de fonciers déjà réalisés, du niveau élevé d'opérations en cours et d'un marché de la construction qui se normalise, le Groupe Capelli anticipe un 2e semestre 2022-2023 en croissance.

Pour l'ensemble de l'exercice, Capelli vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 ME avec une marge brute qui restera élevée et un taux d'Ebitda qui devrait être maintenu aux niveaux actuels.

Ayant relancé sa croissance, le Groupe livrera ainsi près de 1.500 lots sur la période du 30 septembre 2022 au 30 juin 2023.

L'exercice 2023-2024 devrait ainsi être très dynamique.

Compte tenu des difficultés rencontrées par le diffus (hausse des taux, resserrement des conditions d'octroi des prêts), Capelli continuera de favoriser les ventes en bloc afin de bénéficier d'un retour rapide sur capitaux investis tout en préservant ses marges. Elles représenteront environ 70% des ventes en France.